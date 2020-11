Zertifizierte Waldfläche steigt in Malaysia auf 5,3 Mio ha

Die gemäß dem Malaysian Timber Certification Council (MTCC) und damit auch gemäß PEFC zertifizierte Waldfläche hat sich in Malaysia im Zeitraum September 2019 bis September 2020 um knapp 1 Mio ha auf 5,3 Mio ha erhöht. Mit der Zertifizierung von zehn weiteren Waldbewirtschaftungseinheiten (FMU) in Johor, Sabah und Sarawak hat sich die Zahl der zertifizierten FMUs von bislang 20 auf jetzt 30 erhöht. Die Zahl der malaysischen Holzverarbeitungsunternehmen mit Produktkettenzertifikat (Chain of Custody) geben PEFC und MTCC in einer am 16. November veröffentlichten Mitteilung mit 382 Betrieben an.