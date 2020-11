Spinner leitet Waldbesitzerverband Thüringen

Seit 1. November ist Karsten Spinner Geschäftsführer des Waldbesitzerverbands für Thüringen. Er ist auf Wolfgang Heyn nachgefolgt, der nach 26 Jahren am 30. Oktober in Ruhestand getreten ist.



Zuvor war Spinner seit Juni 2018 für die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände (AGDW - Die Waldeigentümer) tätig. Zuletzt war er dort am 1. Mai dem Hauptgeschäftsführer Alexander Zeihe nachgefolgt. Zeihe leitet nach seinem Ausscheiden bei der AGDW das von ihm gegründete Beratungsunternehmen Kontor - Agentur für Strategie & Kommunikationsberatung und ist als selbstständiger Berater für die Schweizer Brainforest Association tätig.