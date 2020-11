Sedus Stoll-Vorstandssprecher überraschend verstorben

Holger Jahnke, Vorstandssprecher und Vertriebsvorstand bei der Sedus Stoll AG mit Sitz in Dogern, ist am 10. November im Alter von 55 Jahren überraschend verstorben. Nach beruflichen Stationen bei der seit 1999 zu Sedus Stoll gehörenden Klöber GmbH, Wilkahn und Dauphin war Jahnke im Jahr 2012 als Vorstand Vertrieb & Marketing zu Sedus Stoll gekommen und im Jahr 2017 zum Vorstandvorsitzenden ernannt worden. Im September hatte er übergangsweise auch die Vertriebsleitung bei Klöber übernommen. Auf Branchenebene war er unter anderem stellvertretender Vorsitzender des Industrieverbands Büro und Arbeitswelt (IBA), Mitglied im Fachbeirat der KölnMesse und Mitglied der IHK Vollversammlung. Dem aktuellen Sedus Stoll-Vorstand gehören noch Daniel Kittner und Cornel Spohn an, Aufsichtsratsvorsitzender ist Dr. Klaus Eisele.