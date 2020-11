SCA: Neues Sortierwerk in Bollsta liegt im Zeitplan

Der Bau eines neuen Sortierwerkes im Sägewerk Bollsta der Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) liegt bislang im Zeitplan. Vor Kurzem konnte die Bodenplatte für die rund 200 m lange und rund 50 m breite Halle fertiggestellt werden. Nach Abschluss der Hochbauarbeiten soll dann ab September 2021 mit der Installation der Anlagen begonnen werden, die Inbetriebnahme des Werkes ist für Herbst 2022 geplant. Der Bau eines neuen Werkstattgebäudes ist bereits abgeschlossen, das Gebäude mit 1.950 m² wird derzeit in Betrieb genommen.



Insgesamt investiert SCA rund 600 Mio skr in die Modernisierung und den Ausbau des Kiefernsägewerkes. Kernstück der geplanten Maßnahmen ist der Ersatz von zwei bestehenden Sortierlinien für trockenes Nadelschnittholz durch eine einzelne Anlage. Den Auftrag für die Trockensortierung war bereits im Mai an die österreichische Springer Maschinenfabrik vergeben worden. Der Auftrag zur Lieferung von insgesamt fünf Scannern, ein „CT Log“ sowie ein „Logeye 302D" für die Rund- und drei „Goldeneye 900“ für die Schnittholzsortierung war im September an die italienische Microtec gegangen).



Nach dem bis Mai 2023 geplanten Abschluss aller Maßnahmen soll sich die Produktionskapazität des Kiefernsägewerks Bollsta von derzeit 560.000 m³ auf etwa 800.000 m³/Jahr erhöhen.