Roto bringt Gruppenumsatz doch über Vorjahresniveau

Trotz des Corona-bedingten Konjunktureinbruchs im zweiten Quartal wird die Roto-Gruppe ihren Umsatz im Gesamtjahr 2020 voraussichtlich auf 675 Mio € steigern. Bei einem stabilen Verlauf im vierten Quartal könnte diese Marke auch noch weiter übertroffen werden. Gegenüber den im Vorjahr erwirtschafteten 668 Mio € (+1 %) würde das einer Steigerung von fast 2 % entsprechen. Die Umsatzverteilung auf Inland (ein Drittel) und Ausland (zwei Drittel) wird sich gegenüber den Vorjahren kaum verändern. Das Gruppenergebnis konnte über die in den letzten Monaten umgesetzten Kostensenkungsmaßnahmen deutlich verbessert werden.



Im Neunmonatszeitraum ist der Gruppenumsatz gegenüber dem Vorjahreswert von 509,4 Mio € auf 511,8 Mio € gestiegen. Der leichte Rückgang in der Division FTT konnte durch ein deutliches Wachstum in der Division DST und zweistellige Zuwachsraten in der neuen Service-Division RPS mehr als ausgeglichen werden.



Im kommenden Jahr will die Roto-Gruppe in den beiden Kern-Divisionen FTT und DST jeweils ein leicht einstelliges Umsatzwachstum erreichen. Im ersten Quartal hält das Unternehmen noch Negativeinflüsse aus der Corona-Krise für möglich, ab dem zweiten Quartal soll das Geschäft dann wieder besser laufen. Für das Gesamtjahr hat sich die Roto-Gruppe erneut eine über dem Markttrend liegende Umsatzentwicklung zum Ziel gesetzt.