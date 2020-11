Polen könnte Restriktionen im Möbelhandel aufheben

Die polnische Regierung will angeblich heute über die Aufhebung der seit dem 7. November im Zuge der zweiten Corona-Welle geltenden Beschränkungen im stationären Möbeleinzelhandel entscheiden. Wie aus gleichlautenden Onlinequellen hervorgeht, könnten die Einrichtungshäuser in Polen im Falle eines positiven Entscheids bereits am kommenden Samstag wieder den Betrieb aufnehmen.