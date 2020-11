Ortenau und Kandern eröffnen Wertholzsaison 2020/2021

Mit der am 24. November 2020 durchgeführten „Ortenauer Eschensubmission" ist die Wertholzsaison 2020/2021 gestartet. Nach dem Rückgang des Wertholzangebots in der Saison 2019/2020 auf insgesamt unter 100.000 fm hoffen Verarbeiter für die Saison 2020/2021 wieder auf ein höheres Angebot. Aufgrund der niedrigen Erlöse aus der Vermarktung von Fichtenrundholzsortimenten aus der Schadholzaufarbeitung und den stagnierenden, teils rückläufigen Preisen bei Buchenstammholz in B/C-Qualität liegen die Umsatzzahlen und Ergebnisse bei den meisten Waldbesitzern im laufenden Jahr bislang unter Vorjahr. Eine Steigerung des Wertholzangebots könnte dazu beitragen, die wirtschaftliche Situation etwas zu verbessern. Durch die bis Mitte November zum Teil bereits eingestellte Aufarbeitung von Fichtenschadholz stehen auch wieder Aufarbeitungskapazitäten für den Wertholzeinschlag zur Verfügung. Die bisherigen Aussagen von Waldbesitzern über die für die anstehende Saison geplanten Wertholzmengen fallen bislang aber noch uneinheitlich aus. Aussagen, wonach verstärkt auf die Qualitäten der auf den Meistgebotsterminen aufgelegten Stämme geachtet werden soll, könnten eher zu einem weiteren Angebotsrückgang führen.



Die Zahl der bis Mitte November gemeldeten Wertholztermine liegt mit 46 nur leicht unter Vorjahresniveau. In Nordrhein-Westfalen wird der Landesbetrieb Wald und Holz NRW mit Verweis auf die Corona-Pandemie lediglich zwei Termine durchführen, die Termine „Ostwestfalen-Lippe" und „Bad Driburg" finden nicht statt, dafür wird die Versteigerung „Münsterland" als Submission für Wert- und Starkholz durchgeführt. Mit 18 bzw. 10 Terminen wird es in Baden-Württemberg und Bayern keine Veränderungen zum Vorjahr geben. Gleiches gilt für Hessen (4), Niedersachsen (3) und Rheinland-Pfalz (3). In den übrigen Bundesländern wird es jeweils einen Termin geben, wobei Sachsen-Anhalt bislang noch keinen konkreten Termin für die Submission „Halberstadt" genannt hat. Im Westen findet zudem noch ein länderübergreifender Termin mit Hölzern aus Deutschland, Belgien und Frankreich statt, die Gebotseröffnung soll nach bisherigem Stand am 18. Februar 2021 in Belgien erfolgen.