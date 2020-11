ÖBf-Rundholzerfassungsanlage in Amstetten in Vollbetrieb

Ab Januar werden die Österreichischen Bundesforste (ÖBF) die auf dem Holzterminal in Amstetten installierte automatische Rundholzerfassungsanlage in den Vollbetrieb überführen. Die Anlage ist während des Sommers in Betrieb genommen worden, bereits seit April war Rundholz auf den Lagerplatz und das Holzverladeterminal angeliefert worden. Seitdem wurden rund 40.000 fm über das von dem österreichischen Softwareunternehmen Felix Tools entwickelte System abgewickelt.



Im Vollbetrieb kann die Ladung von 30-40 LKW/Stunde erfasst werden. Die Anmeldung am Lagerplatz erfolgt automatisch per Kennzeichenerkennung. Die Lieferung wird im Anschluss einem Auftrag zugeordnet und der LKW zur Verwiegung weitergeleitet. Die LKW werden auf einer mit Sensoren ausgestatteten mobilen Brückenwaage vollautomatisch ohne Ein- und Aussteigen verwogen. Zusätzlich zum Gewicht wird die Ladung fotografisch dokumentiert. Nach der Verwiegung wird dem LKW ein Abladeort zugeteilt. Im Vollbetrieb werden die Anlagen auch für die Auslagerung genutzt.