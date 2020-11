NLF startet mit Buchenindustrieholzlieferung an Lenzing

Die Niedersächsischen Landesforsten (NLF) haben mit der Vorbereitung von Buchenindustrieholzlieferungen an den österreichischen Disssolving Zellstoff- und Faserhersteller Lenzing begonnen. Der erste Ganzzug nach Lenzing soll Anfang Januar in dem von Holz Reimann betriebenen Holzverladebahnhof Stadtoldendorf beladen werden. Das Buchenindustrieholz stammt größtenteils aus NLF-Betrieben im Solling. Als Eisenbahnverkehrsunternehmen ist die Salzburger Eisenbahn Transportlogistik (SETG) beauftragt. Ein zweiter Ganzzug wird noch während des ersten Quartals folgen. Weitere Ganzzugtransporte im zweiten Halbjahr sind dagegen noch nicht konkret terminiert.



Mit Hilfe dieser erstmals durchgeführten Lieferung zu Lenzing wollen die NLF das Absatzspektrum für Buchenindustrieholz erweitern. Bereits in den vergangenen Jahren sind verstärkt die Liefermöglichkeiten zu osteuropäischen Zellstoffwerken genutzt worden. Zu den heimischen Buchenindustrieholzkunden zählen Holzwerkstoff- und Zellstoffwerke sowie Hersteller von Spezialprodukten.