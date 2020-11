Möbel Pfister eröffnet erste Küchenstudios

Die seit Jahresbeginn zur österreichischen XXXLutz-Gruppe gehörende Schweizer Möbel Pfister AG erweitert ihr Sortiment um Küchen. Die ersten beiden Küchenstudios werden am 1. Dezember in den Filialen in Mels und Pratteln eröffnet. Dort werden künftig jeweils rund 20 Küchen der Marken „Next125“, „Team7“, „Dieter Knoll Collection“, „Novel“, „Venda“ und „C’elina“ ausgestellt sein. Im Elektrogeräte- bzw. Zubehörbereich setzt Pfister auf Marken wie Miele, Bosch, Siemens, V-Zug, Franke und Bora. Insgesamt betreibt Pfister aktuell 18 Einrichtungshäuser in der Schweiz. Auch online sollen künftig Küchen über Pfister erhältlich sein.