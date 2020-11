La Cour hat Zeyko-Markenrechte zurückgekauft

Der Markenname „Zeyko“ soll reaktiviert und künftig wieder unter einem Dach mit der Marke „allmilmö“ geführt werden. Wie aus einer aktuellen Mitteilung hervorgeht, hat Johannes la Cour, Mitinhaber der aus der Zeiler Möbelwerk GmbH & Co. KG hervorgegangenen allmilmö Küchen GmbH & Co. KG, die weltweiten Rechte an der Marke Zeyko zurückgekauft. Eine reduzierte Auswahl an früheren Zeyko-Modellen soll nun ergänzend zu den allmilmö-Küchen angeboten und künftig in Zeil am Main gefertigt werden.



Die seit Ende November 2019 insolvente BES zeyko Küchenmanufaktur GmbH hatte die Produktion in Mönchweiler im März eingestellt, da kein Investor gefunden werden konnte. Die Vorgängergesellschaft Zeyko Möbelwerk GmbH & Co. KG hatte im Februar 2017 zusammen mit den beiden verbundenen Unternehmen Nolff Möbelwerk GmbH & Co. KG und Zeiler Möbelwerk GmbH & Co. KG Insolvenz angemeldet. Alle drei Gesellschaften waren bereits damals Teil der Küchen- und Badmöbelsparte der la Cour Holding GmbH.