Ikea wird seine elf Einrichtungshäuser in Polen am kommenden Samstag wieder öffnen. Die Standorte waren aufgrund der im Zuge der zweiten Corona-Welle staatlich verordneter Beschränkungen im stationären Einzelhandel am 7. November geschlossen worden. Die 51 Abholstationen in Polen konnten in den vergangenen drei Wochen unterdessen geöffnet bleiben.