Hartl Haus schließt Investition in Bautischlerei ab

Der österreichische Fertighaushersteller Hartl Haus hat das Anfang 2019 angekündigte Investitionsvorhaben in eine Bautischlerei abgeschlossen. Nach Unternehmensangaben wurden am Firmensitz in Echsenbach im Waldviertel rund 6,5 Mio € für eine 5.300 m² große Produktionshalle sowie Maschinen investiert, wovon 5 Mio € auf die Halle mit Photovoltaikanlage und 1,5 Mio € auf den Maschinenpark entfielen. In der Bautischlerei stellt Hartl Holz-Alu-Fenster, Haustüren, Stiegen und großflächige Wintergarten- sowie Holz-Alu-Glas-Elemente her.