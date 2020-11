Forstschäden-Ausgleichsgesetz wird aktiviert

Der Deutsche Bundesrat hat sich in seiner heutigen Sitzung für den Erlass einer Verordnung auf Grundlage des Forstschäden-Ausgleichsgesetzes (ForstSchAusglG) ausgesprochen. Nach der heute abgegebenen Empfehlung soll der Frischholzeinschlag in der Baumartengruppe Fichte rückwirkend vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 um 15 % auf 85 % des regulären Einschlags im Vergleichszeitraum 2013 bis 2017 begrenzt werden.



Die von NRW geforderte Reduzierung des Einschlags um 30 % auf 70 % für einen Zweijahreszeitraum bis Ende September 2022 war nach Ansicht des Agrarausschusses zu stark und zudem zu weit in die Zukunft gerichtet. Auf Grund positiver Signale auf dem Holzmarkt, der bestehenden Liquiditätsengpässe vieler Waldbesitzer und vor dem Hintergrund des Klimawandels mit Extremwetterereignissen ist nach Auffassung des Ausschusses eine deutschlandweite Beschränkung des Fichten-Einschlages auf 85 % für ein Jahr zielgerichteter.



Der Bundesrat hat den Verordnungsantrag gemäß Artikel 80 Absatz 3 des Grundgesetzes der Bundesregierung zugeleitet. Die Regierung entscheidet, ob und wann sie sich damit befasst; feste Fristen gibt es hierfür nicht.