Elias Wilf wird Woodura-Distributeur in Nordamerika

Das mit der Intellectual Property-Gesellschaft Välinge Innovation verbundene Produktionsunternehmen Välinge Flooring hat Elias Wilf als ersten nordamerikanischen Distributeur für die in Viken produzierten XL- und XXL-Varianten der Woodura-Bodenbeläge gewonnen. Das Unternehmen soll die im Juli vorgestellten Woodura-Produkte in der Region Mid-Atlantic vermarkten, die mehrere Bundesstaaten an der US-Ostküste von New York bis North Carolina umfasst.