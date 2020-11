Benz leitet Technical Support und Service von Jowat

Ina Benz hat am 1. November die Leitung des Technical Support und Service (TSS) bei dem Klebstoffhersteller Jowat übernommen. Sie ist damit auf Armin Erb nachgefolgt, der nach 40-jähriger Betriebszugehörigkeit in Ruhestand geht. Erb hatte die Leitung des inzwischen in TSS umbenannten Bereichs Marketing Services im Jahr 1994 übernommen. Zuvor war er unter anderem für die Produktion, das Labor und die Anwendungstechnik der 1978 gegründeten US-amerikanischen Tochtergesellschaft Jowat Corp.verantwortlich.



Benz ist 2004 im Rahmen ihrer Diplomarbeit zu anwendungstechnischen Potentialen monomerarmer PUR-Hotmelts zu Jowat gekommen. Im folgenden Jahr hatte sie zunächst die Verantwortung für den Bereich Reklamationsmanagement innerhalb des TSS übernommen, seit 2012 leitet sie die TSS-Abteilung Anwendungstechnik. Neben dem Reklamationsmanagement und der Anwendungstechnik gehören auch das 2018 eröffnete Technikum sowie das Verpackungsmanagement von Jowat zum TSS.