Becher-Gruppe übernimmt Holz Leopold in Wuppertal

Das Holzgroßhandelsunternehmen Becher wird mit Wirkung zum 1. Januar die Holz Leopold GmbH in Wuppertal übernehmen. Mit der damit erreichten Abdeckung der Region Köln-Oberhausen-Wuppertal ist das Unternehmen künftig flächendeckend in Nordrhein-Westfalen vertreten. Im Zuge der als Asset Deal geplanten Transaktion werden der überwiegende Teil des Anlagevermögens und des Fuhrparks auf die Becher-Gruppe übergehen. Die neun Mitarbeiter der Holz Leopold GmbH werden weiterbeschäftigt. Der bisherige Geschäftsführer Andreas Leopold wird den Standort Wuppertal in einer Übergangszeit leiten und dann aus dem Unternehmen ausscheiden. Im Verlauf des nächsten Jahres plant die Becher-Gruppe an dem neuen Standort verschiedene Modernisierungsmaßnahmen; unter anderem soll die sowohl für Handwerkskunden als auch für Endkunden zugängliche Ausstellung auf eine Fläche von rund 1.000 m² erweitert werden.