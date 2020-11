Forstunternehmertag im März 2021 wird abgesagt

Die Professur für forstliche Arbeitswissenschaft der Technischen Universität München (TUM) in Freising-Weihenstephan hat den 22. Forstlichen Unternehmertag endgültig abgesagt. Zuvor war die ursprünglich am 19. März 2020 geplante Veranstaltung infolge der Corona-Pandemie um ein Jahr auf den 9. März 2021 verschoben worden. Das Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF) in Hundisburg hält zumindest derzeit an der Ausrichtung der Partner-Veranstaltungsreihe „Ressource Holz“ 2022 fest. Ein genauer Termin wird vom IFF allerdings weiterhin noch nicht genannt.



Seit 2018 findet der Forstliche Unternehmertag in Freising im zweijährigen Wechsel mit der IFF-Veranstaltung Ressource Holz statt. Infolge des Corana-bedingten Ausweichtermins für den Unternehmertag hatte sich auch der Termin der IFF-Veranstaltung um ein Jahr auf 2022 verschoben.