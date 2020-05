Tirol plant in Ainet Nasslager mit 60.000 fm

In Ainet im Osttiroler Iseltal soll im Verlauf der kommenden Wochen ein 60.000 fm umfassendes Nasslager errichtet werden. Dies wurde heute im Rahmen der Vorstellung eines Maßnahmenpakets der Tiroler Landesregierung für die Tiroler Forstwirtschaft mit Schwerpunkt Osttirol bekannt gegeben.



Die Notwendigkeit, größere Nadelrundholzmengen über einen längeren Zeitraum zu konservieren, ergibt sich durch den hohen Schadholzanfall in Osttirol. Nachdem dieser südlich der Alpen gelegene Teil Tirols bereits Ende Oktober 2018 stark von Sturm „Vaia“ mit rund 600.000 fm Schadholz betroffen war, sind ein Jahr später Mitte November 2019 nochmals rund 500.000 fm durch Schneebruch und -druck angefallen. Von den Vaia-Schäden müssen nach Angaben der Landesforstdirektion Tirol noch rund 100.000 fm aufgearbeitet werden. Von den Schneebruchschäden müssen noch rund 400.000 fm an die Waldstraßen und an Lagerplätze gebracht werden.