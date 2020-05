Steinhoff-Aufsichtratsvorsitzende Sonn tritt zurück

Heather Sonn hat mit Wirkung zum heutigen Tag ihren Rücktritt als Vorsitzende des Aufsichtsrates der Steinhoff International Holdings eingereicht. Sonn begründet den Rücktritt mit ihrer Beteiligung an der Investmentfirma Gamiro Ventures, die offenbar Geschäfte mit einem indirekt von Steinhoff finanzierten Unternehmen getätigt hat. Sonn betont, dass sie von den Transaktionen nichts gewusst habe. Bereits im Dezember 2017 hatte sie in diesem Zusammenhang allerdings eine Untersuchung beantragt. Auf Basis der erst vor Kurzem erhaltenen Erkenntnisse wäre die Offenlegung bestimmter Sachverhalte erforderlich gewesen.



Ein Nachfolger soll in Kürze ernannt werden. Nach dem Rücktritt von Sonn gehören dem Steinhoff-Aufsichtsrat noch Paul Copley, Khanyisile Kweyama, Moira Moses, Hugo Nelson, David Pauker, Peter Wakkie und Alexandra Watson an.