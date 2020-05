Offizielle Inbetriebnahme des Holzterminals Amstetten

Die Projektpartner Österreichische Bundesforste (ÖBf), Papierholz Austria und die ÖBB Rail Cargo Group haben den Holzlager- und Holzumschlagplatz in Amstetten am 25. Mai offiziell eröffnet. Mit dem Probebetrieb war bereits Anfang April begonnen worden. Das auf dem ehemaligen des Sägewerks Stallinger bzw. MM Holz eingerichtet Holzterminal soll bis Juli in einen Vollbetrieb überführt werden.



Auf dem 10 ha großen Gelände kann Rundholz zwischengelagert und auf LKW und Bahn für den Weitertransport verladen werden. Der Grundstückseigentümer ÖBf hat zusammen mit den Projektpartnern im Vorfeld der Inbetriebnahme den bestehenden Gleisanschluss wieder instand gesetzt. Darüber hinaus wurde der Platz mit automatischen LKW- und Waggon-Wiegeanlagen ausgestattet.