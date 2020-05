Moses übernimmt Steinhoff-Aufsichtsratsvorsitz

Die Steinhoff International Holdings hat Moira Moses mit sofortiger Wirkung zur neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrates ernannt. Sie ist damit auf Heather Sonn nachgefolgt, die am Montag ihren Rücktritt eingereicht hat. Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitz wurde Alexandra Watson übertragen. Sowohl Moses als auch Watson gehören seit April 2018 dem Steinhoff-Aufsichtsrat an. Die fünf weiteren Mitglieder sind Paul Copley, Khanyisile Kweyama, Hugo Nelson, David Pauker und Peter Wakkie.

Den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018/2019 wird Steinhoff am kommenden Freitag veröffentlichen und damit einen Monat später als ursprünglich geplant.