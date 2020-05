Millionenschaden nach Brand im Sägewerk Läufer

Bei einem Brand im Sägewerk Matthäus Läufer in Elzach-Oberprechtal ist am Freitag nach ersten Schätzungen ein Schaden von mindestens 1 Mio € entstanden. Nach Angaben des Inhabers Sebastian Disch war besonders die Produktionshalle mit den Hobelanlagen betroffen. Dort wurden Hobelmaschinen, eine Trennbandsäge und eine Kappsäge sowie ein Ersatzteillager voraussichtlich irreparabel beschädigt. Hinzu kommen Schäden an Büro- und Wohngebäuden. Alle anderen Produktionseinrichtungen und das KVH-Lager konnten von der Feuerwehr ebenso wie wichtige Geschäftsunterlagen, Server und Computer geschützt werden.



Disch will den Geschäftsbetrieb in Kürze wieder aufnehmen. Das Büro wurde in ein benachbartes Wohnhaus verlagert. Aufträge für Hobelware werden von befreundeten Säge- und Hobelwerken in der Region ausgeführt.