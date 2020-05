Krebs hat WeGo-Vertriebsgeschäftsführung übernommen

Andreas Krebs ist Anfang Mai in die Geschäftsführung des Baustoffhandelsunternehmens WeGo Systembaustoffe eingetreten und hat dort die Bereiche Vertrieb und Marketing übernommen. Damit besteht die oberste Managementebene wieder aus drei Personen.



Vorsitzender der Geschäftsführung ist Ralf Hellwig. Für die Bereiche Finanzen, Human Resources und IT ist Jessica Schwarz verantwortlich. Krebs Vorgänger Nils Gagzow war Ende September aus dem Unternehmen ausgeschieden. In der Zwischenzeit hat sich Hellwig kommissarisch um den Vertrieb gekümmert.



Hellwig, Schwarz und Krebs bilden auch die Geschäftsführung der übergeordneten SIG Germany, die ihrerseits zum britischen Baustoffkonzern SIG gehört. Vor dem Wechsel zu WeGo bzw. SIG Germany war Krebs Managing Director und Vice President bei BTI Befestigungstechnik, einem Tochterunternehmen der Berner Group.