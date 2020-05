Ilim muss Produktion in Wismar nach Brand drosseln

Der Brand bei Ilim Nordic Timber in Wismar in der Nacht von 23. auf 24. Mai wird in den kommenden Wochen eine Minderproduktion in dem Sägewerk zur Folge haben. Das Feuer war aufgrund eines technischen Defekts in einer Schaltanlage des Rundholzplatzes ausgebrochen.



In einem am 25. Mai von Ilim Nordic Timber verschickten Schreiben werden Rundholzlieferanten darüber informiert, dass es in den kommenden sechs bis acht Wochen zu Produktionseinschränkungen kommen wird. Der materielle Schaden wird von Ilim selbst als erheblich beschrieben. Von der Polizei war in einer ersten Schätzung eine Schadenshöhe von 50.000 € genannt worden.



In dem 2010 von der Klausner-Gruppe übernommenen Sägewerk laufen zwei Spanerlinien der Linck Holzverarbeitungstechnik, auf denen jährlich rund 1,2 Mio m³ Nadelschnittholz produziert werden können.