Ikea tritt erstmals lediglich online in neuen Markt ein

Ikea ist am 14. Mai mit einem Onlineshop in den ukrainischen Markt eingetreten. Unter www.ikea.ua haben Kunden die Möglichkeit zwischen knapp 3.600 Produkten aus allen Bereichen auszuwählen. Das Unternehmen ist damit erstmals in einem Land zunächst lediglich im E-Commerce-Segment aktiv. Ein stationäres Einrichtungshaus soll zu einem späteren Zeitpunkt in der ukrainischen Hauptstadt Kiew folgen.