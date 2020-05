House4kitchen bleibt zur A30 Küchenmeile geschlossen

Der Küchenhersteller Schüller, die beiden Hausgerätehersteller Gaggenau und Neff sowie der Spülen- und Armaturenhersteller Franke werden ihre Ausstellungen im House4kitchen in Löhne während der A30 Küchenmeile in diesem Jahr nicht öffnen. Die Ausstellergemeinschaft begründet die Absage mit den gesundheitlichen Risiken aufgrund des Coronavirus. Die A30 Küchenmeile ist in diesem Jahr für den 19. bis 25. September angesetzt.