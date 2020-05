Bega-Gruppe öffnet Messezentrum bereits im August

Die Bega-Gruppe wird ihr Messezentrum am Unternehmenssitz in Lügde zu den diesjährigen Einkaufstagen bereits am 24. August öffnen und dort dann bis zum 25. September Kunden empfangen. Durch den längeren Messezeitraum und die erforderliche vorherige Registrierung soll der Besucherstrom entzerrt und die Corona-Infektionsgefahr reduziert werden. Normalerweise finden die Bega-Einkaufstage parallel zur M.O.W. in Bad Salzuflen statt, die in diesem Jahr für den 20. bis 24. September angesetzt ist.