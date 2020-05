Ardex hat Logistikzentrum in Witten in Betrieb genommen

Der Bauchemiespezialist Ardex hat Mitte April sein am Stammsitz Witten neu errichtetes Logistikzentrum in Betrieb genommen. Damit wurde die in der Unternehmensgeschichte bislang größte Einzelinvestition nach zweijähriger Bauzeit abgeschlossen.



Das neue Logistikzentrum befindet sich auf einem rund 20.000 m² großen Areal direkt neben dem alten Logistikbereich. In der 26,5 Meter hohen Halle wurde ein vollautomatisches Hochregallager aufgebaut, das über 13.000 Palettenstellplätze verfügt.



Das Logistikzentrum ist Teil des Ausbauprojektes „Ardex-Campus", für das ein Investitionsvolumen von über 100 Mio € veranschlagt wurde. In diesem Paket ist auch der Bau eines 24-geschossigen Verwaltungsgebäudes vorgesehen, das 2022 bezugsreif sein soll.