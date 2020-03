West Fraser nimmt Produktion um bis zu 25 % zurück

Die kanadische West Fraser Timber wird die Schnittholzproduktion ab dem 23. März deutlich zurückfahren. Die Kapazitäten in den insgesamt zwölf kanadischen Sägewerken sollen um rund 18 % reduziert werden, an den 21 Standorten im Süden der USA sind Produktionskürzungen von 25 % geplant. Über die zunächst bis zum 6. April laufenden Maßnahmen will West Fraser damit nach eigenen Angaben wöchentlich rund 12 Mio bdft bzw. 15 Mio bdft Schnittholz aus dem Markt nehmen.



Die Kürzungen sollen über einen Abbau von Überstunden, die Streichung von Schichten oder Produktionsabstellungen realisiert werden. West Fraser reagiert damit auf den anhaltenden Nachfragerückgang auf den nordamerikanischen Nadelschnittholzmärkten, der von dem Unternehmen inzwischen auch auf Corona-Krise zurückgeführt wird.



Im Geschäftsbereich „Panels“ wird West Fraser das Sperrholzwerk Quesnel/British Columbia vom 23. März bis zum 6. April abstellen. Die Produktionsmenge wird sich damit um rund 5 Mio sqft (Basis 3/8’’) reduzieren. An insgesamt vier Standorten verfügt West Fraser aktuell über eine Gesamtkapazität 860 Mio sqft Sperrholz jährlich.



Die beiden MDF-Standorte Quesnel und Blue Ridge/Alberta sowie das Furnierwerk Slave Lake und das LVL-Werk Rocky Mountain House (beide Alberta) sind dagegen nicht von den geplanten Produktionsanpassungen betroffen.