Wagner wird Vorsitzender beim VHK Westfalen-Lippe

Bei den am 9. März in Herford durchgeführten Vorstandswahlen des VHK Westfalen-Lippe und des Fachverbands Serienmöbel des Handwerks wurde Andreas Wagner (Rotpunkt Küchen) zum neuen Vorsitzenden beider Verbände gewählt. Wagner folgt damit auf Wilfried Niemann (Karl W. Niemann) nach. Seine Stellvertreter sind Bernhard Hartmann (Hartmann Möbelwerke) und Dr. Daniel Böllhoff (Gebr. Nehl Holzindustrie).



Stellvertretender Vorstandvorsitzender des Fachverbands Serienmöbel des Handwerks ist Ulrich Wiemann (Form exklusiv Design Wiemann), der außerdem auch Beisitzer des VHK Westfalen-Lippe ist. Darüber hinaus gehören dem Beisitz beider Verbände Regina Danielmeyer (Fa. Danielmeyer) und Oliver Hunger (M. Hunger Möbelproduktionsgesellschaft) an. Die Rechnungsprüfer Sonja Schumacher und Olaf Lücke (DHS Steuerberater) wurden im Amt bestätigt.