VDM erwartet starken Rückgang im China-Außenhandel

Der VDM rechnet für das erste Quartal mit einem deutlichen Rückgang des deutschen Export- und Importvolumens im Außenhandel mit China. Der Verband begründet seine Aussage mit den Auswirkungen des Coronavirus auf die chinesische Möbelnachfrage und die weltweiten Lieferketten. Von dem Rückgang werden demnach nicht nur die deutschen Möbelausfuhren nach China, sondern auch die Einfuhren von Möbeln, Vorprodukten und Zulieferteilen betroffen sein.



Bereits im Gesamtjahr 2019 sind die wertmäßigen deutschen Möbelexporte nach China um 16,5 % zurückgegangen. Das Minus war vor allem auf die Einführung höherer Einfuhrzölle in den USA zurückzuführen. Das dadurch entstandene Überangebot an Möbeln aus chinesischer Produktion habe sich negativ auf die Nachfrage nach Möbeln aus Deutschland ausgewirkt. Die deutschen Möbelimporte aus China haben dagegen 2019 um 12,9 % zugelegt.



Aus einer vom VDM Ende Februar unter seinen Mitgliedern durchgeführten Umfrage zu den wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus geht hervor, dass mit 49 % knapp die Hälfte der deutschen Möbelhersteller bereits bestellte Ware aktuell nicht nach China ausliefern kann. 58 % der befragten Unternehmen haben einen Rückgang der Auftragseingänge aus China festgestellt. Von Lieferengpässen aus China sind 56 % der Unternehmen betroffen.



Im deutschen Möbelhandel müssten sich nach Einschätzung von VDM-Geschäftsführer Jan Kurth derzeit vor allem die Großfläche und die Discountmärkte in Bezug auf Aktionsware aus China anderweitig eindecken, da die nur langsam voranschreitende Wiederaufnahme der chinesischen Möbelproduktion zu Lieferausfällen oder deutlichen Lieferverzögerungen führen könnte. Welche alternativen Lieferanten hier in Betracht gezogen werden, hänge neben dem Preis unter anderem auch von deren Reaktionsgeschwindigkeit und Lieferzuverlässigkeit ab.