TUM sagt Forstunternehmertag in Freising ab

Die Professur für forstliche Arbeitswissenschaft der Technischen Universität München (TUM) in Freising-Weihenstephan hat den für 19. März in Freising geplanten Forstunternehmertag abgesagt. Als Grund wird die durch den Coronavirus ausgelöste Epidemie genannt, von der in Bayern der Landkreis Freising vergleichsweise stark betroffen ist. Die Veranstalter haben auch mit einer deutlich sinkenden Teilnehmerzahl gerechnet, da einige Firmen und Organisationen zwischenzeitlich ihren Mitarbeitern Dienstreisen untersagen. Ein Nachholtermin steht derzeit noch nicht fest, soll aber demnächst bekannt gegeben werden.