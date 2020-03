Trex: CFO Fairbanks wird Nachfolger von CEO Cline

Der Board of Directors des US-amerikanischen WPC-Terrassendielen- und Bauelementeherstellers Trex hat Bryan Fairbanks am 21. Februar zum neuen President and CEO berufen. Er wird diese Position am 29. April übernehmen und damit auf James Cline nachfolgen, der als Chairman in den Board of Directors von Trex wechseln wird. Der amtierende Chairman Ronald Kaplan wird Clines Stellvertreter. Da auch Fairbanks in seiner neuen Position einen Sitz im Board of Directos von Trex erhält, erhöht sich die Zahl der Mitglieder auf neun.



Fairbanks war im Mai 2004 als Director Financial Planning and Analysis zu Trex gewechselt. Ab März 2006 hatte er zunächst als Senior Director Supply Chain und von September 2012 zusätzlich als Executive Director International Business Development gearbeitet. Im August 2015 war er dann zum Vice President and CFO berufen und im Juli 2018 zum Executive Vice President befördert worden.