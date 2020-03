Steelcase hat Tochtergesellschaft PolyVision verkauft

Der US-amerikanische Büromöbelkonzern Steelcase hat sämtliche Anteile an dem Keramikstahl-Oberflächenhersteller PolyVision an eine Tochtergesellschaft des US-amerikanischen Private Equity-Unternehmens Industrial Opportunity Partners veräußert. Mit dem Verkauf der Anteile will Steelcase Finanzmittel für andere Projekte freisetzen. Steelcase hatte PolyVision im November 2001 für rund 182,0 Mio US$ erworben.



PolyVision fertigt Keramikstahl-Oberflächen für Kreidetafeln und Whiteboards sowie Wandpaneele und -verkleidungen. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Atlanta/Georgia. Produktionsstandorte bestehen in Genk/Belgien sowie in Okmulgee/Oklahoma.