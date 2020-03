Steelcase fertigt medizinische Schutzausrüstung

Der US-amerikanische Büromöbelhersteller Steelcase hat vor Kurzem damit begonnen, aufgrund des Coronavirus dringend benötigte Materialien wie Atemmasken und Gesichtsschutz für Klinikpersonal sowie mobile Schutzwände zu fertigen. Laut einer Mitteilung von vergangenem Freitag will der Konzern künftig 6.000 Atemmasken und 12.500 Gesichtsschutzschilder wöchentlich in seinen Werken am Sitz in Grand Rapids/Michigan herstellen. Ziel ist es, die Fertigung medizinischer Schutzausrüstung auch auf andere Standorte in Alabama, Mexiko und Deutschland auszuweiten.