Schellenberg wird neuer Geschäftsführer bei Schramm

Der Betten- und Matratzenhersteller Schramm Werkstätten hat Bernd Schellenberg zum neuen Geschäftsführer ernannt. Wie aus einer heute verbreiteten Mitteilung hervorgeht, wird er das Unternehmen ab dem 1. April gemeinsam mit Susanne Schramm leiten. Schellenberg kommt von der deutschen Tochtergesellschaft des niederländischen Möbelherstellers Leolux. Dort ist er seit Oktober 2015 als Director Marketing und Vertrieb für die Märkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz zuständig.



Am vergangenen Donnerstag hatte die PR-Agentur Brunswick Group mitgeteilt, dass das Landgericht Kaiserslautern die Abberufung von Axel Schramm als Geschäftsführer für rechtsgültig erklärt und seine Schwester und Miteigentümerin Susanne Schramm noch am selben Tag als Geschäftsführerin eingesetzt wurde.