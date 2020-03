Sägewerkskongress wird auf Ende Juni verschoben

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland haben sich der Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband (DeSH) und die Arbeitsgemeinschaft Rohholz (AGR) dazu entschlossen, den 11. und 12. März in Würzburg geplanten Sägewerkskongress voraussichtlich auf den 30. Juni und 1. Juli zu verschieben.



DeSH-Hauptgeschäftsführer Lars Schmidt begründete die Entscheidung auch mit der Verantwortung der Veranstalter für die Gesundheit von Gästen, Ausstellern und Mitarbeitern. Um weder einzelne Personen zu gefährden noch wirtschaftliche Verwerfungen zu verursachen, wird in einem Nachholtermin die aktuell beste Lösung gesehen. In der heute veröffentlichten Mitteilung bittet AGR-Präsident Leonhard Nossol alle Teilnehmer um Verständnis für die kurzfristige Verschiebung und entschuldigen uns für entstandene Unannehmlichkeiten.



Bislang hatte sich rund 300 Teilnehmer zu der Kombiveranstaltung von Rohstoffgipfel und Sägewerkskongress angemeldet.