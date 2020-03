Russische Rundholzexporte haben weiter nachgegeben

Der bereits in den vorangegangenen Quartalen verzeichnete Rückgang der russischen Nadelrundholzexporte hat sich auch im vierten Quartal fortgesetzt. Laut den von der russischen Zollbehörde veröffentlichten Zahlen sind die Ausfuhren um ein Viertel auf 2,144 Mio m³ eingebrochen. Abgenommen hatten die Exporte auch im ersten (-20 % auf 2,100 Mio m³), zweiten (-14 % auf 2,301 Mio m³) und dritten Quartal (-27 % auf 1,958 Mio m³).



Die Lieferungen nach China haben sich im selben Umfang auf 1,716 Mio m³ reduziert; ihr Anteil an den gesamten Exporten ist mit 80 % stabil geblieben. An Kunden in Finnland (-30 % auf 221.583 m³), Kasachstan (-28 % auf 77.582 m³), Japan (-42 % auf 24.550 m³) und Deutschland (-69 % auf 6.440 m³) wurde ebenfalls weniger Nadelrundholz als im Vorjahresquartal vermarktet worden. Gestiegen sind die Lieferungen dagegen nach Usbekistan (+450 % auf 41.205 m³) und in die Ukraine (+6 % auf 24.199 m³).



Im Gesamtjahr wurden 8,503 Mio m³ Nadelrundholz im Wert von 671,3 Mio US$ exportiert; mengen- und wertbezogen entspricht dies einer Zunahme um 22 % bzw. 26 %. Davon sind 6,664 Mio m³ nach China gegangen, ein Minus von 27 %. Gesunken sind auch die Ausfuhren nach Japan (-18 % auf 132.372 m³) und Deutschland (-21 % auf 68.784 m³). Gestiegen sind dagegen die Exporte nach Finnland (+16 % auf 870.999 m³), Kasachstan (+13 % auf 522.801 m³), in die Ukraine (+9 % auf 89.771 m³) und nach Usbekistan (+89 % auf 58.537 m³).