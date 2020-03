Nobia muss 3.000 Mitarbeiter vorübergehend freistellen

Der schwedische Küchenmöbelhersteller Nobia hat wegen der Corona-Krise rund 3.000 Mitarbeiter vorübergehend freigestellt. Von der Maßnahme sind etwa 2.300 Beschäftigte in Großbritannien betroffen, wo alle Küchenstudios der britischen Tochtergesellschaft Magnet auf Anordnung der britischen Regierung vergangenen Dienstag geschlossen werden mussten. Die restlichen 700 Freistellungen verteilen sich auf verschiedene Unternehmensteile in den verbliebenen Ländermärkten. Die Maßnahmen werden größtenteils durch staatliche Subventionen gestützt. Darüber hinaus sollen die Löhne der Mitglieder der Nobia-Geschäftsführung um 20 % reduziert werden.



Außerdem hat der Konzern den Dividendenvorschlag von 4,0 skr je Aktie bzw. insgesamt rund 675 Mio skr zurückgenommen. Die finanziellen Ziele in Bezug auf die Verschuldungsquote und die Dividendenpolitik bleiben jedoch unverändert. Die Finanzlage von Nobia ist nach Unternehmensangaben mit verfügbaren Barmitteln und nicht genutzten Kreditlinien in Höhe von rund 1,3 Mrd skr stabil.