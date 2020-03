Neue Aufgaben für Heinl und Kranz bei Saint-Gobain

Bei dem französischen Baustoffkonzern Saint-Gobain hat Raimund Heinl zusätzlich zu seinen Aufgaben als CEO für die Zweigniederlassungen Deutschland und Österreich am 9. März auch die Verantwortung für die Tochtergesellschaften Saint-Gobain Isover mit Sitz in Ludwigshafen und Saint-Gobain Rigips mit Sitz in Düsseldorf übernommen.



Zuletzt hatte Dr. Stephan Kranz diese beiden Unternehmen in Personalunion geleitet, nachdem Saint-Gobain Isover und Saint-Gobain Rigips im Februar 2019 unter eine gemeinsame Geschäftsführung gestellt worden waren.



Kranz ist inzwischen für die Basisglas- und Bauglasaktivitäten von Saint-Gobain in Deutschland verantwortlich. Sein Vorgänger Dr. Jürgen Peitz ist auf einen anderen Posten innerhalb der Unternehmensgruppe gewechselt.