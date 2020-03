MHK Group sagt auch Ausweichtermin im August ab

Die Verbundgruppe MHK hat sich nun doch gegen die Durchführung der aufgrund der Corona-Krise auf Mitte August verschobenen Jahreshauptversammlung in Berlin entschieden. Stattdessen sollen in der zweiten Jahreshälfte lediglich die für Deutschland und die europäischen MHK-Gesellschaften notwendigen Regularien abgehalten werden. Die genauen Termine will das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Ursprünglich war die MHK-Hauptversammlung für das kommende Wochenende geplant.



Der Termin für die MHK-Hauptversammlung im kommenden Jahr steht mit dem 23. bis 25. April bereits fest.