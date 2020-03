Larissa Kuntz ist in elka-Geschäftsführung eingetreten

Mit Wirkung zum 28. März ist Larissa Kuntz in die Geschäftsführung der elka-Holzwerke GmbH mit Sitz in Morbach eingetreten. Damit wurde die bislang aus Karl-Robert Kuntz und Gerd Michael Lersch bestehende elka-Geschäftsführung auf drei Personen erweitert. Karl-Robert und Larissa Kuntz sind auch Gesellschafter. Larissa Kuntz ist seit 2015 in dem Unternehmen tätig und leitet derzeit das Sägewerk und den Schnittholzvertrieb.