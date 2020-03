Kooperationsvertrag zwischen Homag Group und 3Tec

Die Homag Group AG und die 3Tec automation GmbH & Co. KG haben Mitte März einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Ziel ist eine stärkere softwaretechnische Anbindung von Maschinen verschiedener Hersteller, über die eine übergeordnete Produktionssteuerung erreicht werden soll. Eine solche Anbindung kann zum Beispiel bei Gesamtanlagenprojekten mit verschiedenen Lieferanten oder bei der Integration von neuen Maschinen und Anlagen in eine bestehende Fertigungsstruktur erforderlich werden.



3Tec hat sich mit seinen Softwarelösungen für die Fertigungsleittechnik (MES) unter anderem auf die Verknüpfung von Maschinen unterschiedlicher Hersteller spezialisiert. Diese Verknüpfung soll unter anderem eine weitergehende Automatisierung der Produktionsprozesse insbesondere in der Küchen- und Büromöbelindustrie ermöglichen.