Katerra hat Milestone zum Director Mass Timber ernannt

Nike Milestone hat Anfang März bei dem US-amerikanischen Generalunternehmen Katerra die neu geschaffene Stelle des Director Mass Timber übernommen. Milestone war bis zu seinem Wechsel Associate Direktor bei dem britischen Objektbauunternehmen William Hare Group und davor Managing Director der Steeltech Industries in Singapur. Bereits seit Januar 2015 ist er zudem Director der britischen Timber Research and Development Association (TRADA).



Zentrale Aufgabe von Milestone wird es sein, die Brettsperrholz (BSP)-Produktion von Katerra in die Objektbau-Aktivitäten des Konzerns zu integrieren und damit auch auszulasten. Katerra hat im September 2019 in Spokane Valley/Washington ein BSP-Werk mit einer Kapazität von 185.000 m³/Jahr in Betrieb genommen.