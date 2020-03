Josko hat Produktion wieder aufgenommen

Der österreichische Fenster- und Türenhersteller Josko hat nach dem durch die Corona-Krise bedingten Stillstand heute die Produktion wieder aufgenommen. Nachdem am 17. März die Produktionsunterbrechung für die beiden Werke Andorf und Kopfing bis Ende März bekannt gegeben wurde, werden die Anlagen nun schrittweise wieder hochgefahren. Im Laufe der Woche soll wieder in beiden Werken ein Vollbetrieb inklusive Auslieferung erreicht werden. Die Schauräume in Deutschland und Österreich bleiben allerdings weiterhin geschlossen.