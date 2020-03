Italien: Ausnahmen für einzelne Holzindustriebetriebe

Das gestern von Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte unterzeichnete Dekret zur Reduktion der Industrieproduktion hält Ausnahmen für Betriebe der Holz-, Papier- und Zellstoffindustrie bereit. Neben Betrieben zur Lebensmittelproduktion sind in Anhang 1 des Dekrets auch Betriebe zur Herstellung von Holzverpackungen (Punkt 16.24.20, abbricazione di imballaggi in legno), Papierherstellung (17 Fabbricazione di carta), von Maschinen für die Papier- und Kartonindustrie einschließlich Teilen und Zubehör (28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone incluse parti e accessori) und Särgen (32.99.4 Fabbricazione di casse funebri) aufgeführt.



Im Bereich des Handels sowie bei Dienstleistungen werden von dem Shutdown folgende Branchen ausgenommen: Handel mit Heizmitteln (46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento), Transportunternehmen sowie Verpackungsdienstleistungen für Dritte (82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi).