Interfor reduziert Produktion und Investitionsausgaben

Die kanadische Interfor wird als Reaktion auf die Corona-Krise die Produktion in den Werken in British Columbia sowie in den Regionen Pacific Northwest und US South drosseln. Dadurch sollen wöchentlich 35 Mio bdft wegfallen, was rund 60 % der Gesamtkapazität entspricht. Die vorgestern bekannt gegebene Entscheidung gilt zunächst für die kommenden zwei Wochen.



Darüber hinaus will Interfor auch die Investitionen zurückfahren. Das für 2020 und 2021 geplante Budget soll um rund 140 Mio Can$ reduziert werden. Dadurch sind für 2020 nur noch 100 Mio Can$ eingeplant. 2021 sollen die Investitionen unter die Marke von 100 Mio Can$ fallen.