GD Holz: Außenhandelstag wird auf Oktober verlegt

Vorstand und Geschäftsleitung des GD Holz haben den eigentlich am 26. März in Bremen geplanten Außenhandelstag aufgrund der Coronavirus-Problematik um über ein halbes Jahr auf den 22. Oktober verschoben. Entsprechend verlängert sich auch die Amtszeit des aktuellen Vorstands des Fachbereichs Außenhandels. Die letzten Vorstandswahlen hatten Ende März 2017 in Hamburg stattgefunden. Die reguläre Amtszeit läuft über drei Jahre.