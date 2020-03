Forstmesse Silva Regina wird auf 2021 verschoben

Die tschechische Forstmesse Silva Regina in Brünn wird wegen der Entwicklung in Zusammenhang mit dem Coronavirus um ein Jahr auf 2021 verschoben. Neuer Termin ist der 11. bis 15. April 2021.



Ursprünglich hätte die Messe zusammen mit der Landtechnikmesse Techagro vom 31. März bis 4. April ausgerichtet werden sollen. Der Messeveranstalter will heute noch weitere Informationen unter anderem zum künftigen Turnus des Termins bekannt geben.